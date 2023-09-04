معهد البحوث الصناعية نشر تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة

أعلن معهد البحوث الصناعية، في بيان، أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أب 2023:

– البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.921 بياناً جمركيا

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 35 بياناً جمركيا

– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 742 بياناً جمركيا

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 776 بياناً جمركيا

– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.368 بياناً جمركيا

– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.583 بياناً جمركيا

– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 77 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (1)، مسحوق غسيل (1)، أسمدة (1)، أجهزة طاقة (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (57)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (5)، زيت هيدروليك (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (7)، أجهزة ضغط، (2) مواد غذائية (1).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 72 بياناً جمركيا

– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 5 بيانات جمركية

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

قوارير غاز – لا تستوفي الشروط المطلوبة – 540 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس/قوارير غاز – لا تستوفي الشروط المطلوبة – 500 قطعة – الصين – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل – نسبة الفسفور جاءت اعلى من الحد الأقصى (21 غراماً) – 2500 كغ – سوريا – معبر المصنع/زعتر – لا يحتوي مادة الزعتر – 325 كغ – سوريا – معبر المصنع/أسمدة كيميائية – نسبة النتروجين جاءت أقل من الحد الأدنى (10 في المئة) – 26000 كغ – الإمارات المتحدة – مرفأ بيروت.