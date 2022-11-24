معوض: أُفضّل أن أخوض معركة صعبة على أن أكون شاهد زور

أشار النائب والمرشّح الرئاسي ميشال معوّض إلى “وجود تقدّم بعدد الأصوات المؤيّدة لي”، مشدّداً على أنّه “يجب على المعارضة أن تبني جسوراً في ما بينها، لأنّ الخلافات تؤدّي إلى التشتت”.

وأضاف معوّض، في تصريح بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: “يجب المخاطرة من أجل إنقاذ لبنان، وأُفضّل أن أخوض معركة صعبة على أن أكون شاهد زور على انهيار البلد”.

كما لفت إلى أنّ “كلمة “توافقي” مطاطة، وليكون الرئيس لجميع اللبنانيين عليه أولاً أن يكون للبلد، وسأمدّ يدي للجميع إنطلاقاً من السيادة واستعادة هيبة الدولة”.

وختم قائلاً: “ليطرحوا علينا مرشّحاً إنقاذيًّا وسياديًّا، وسأكون أوّل من يُؤيّده”.

وكانت نتائج الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جاءت كتالي: ميشال معوض 42 عصام خليفة 6 بدري ضاهر 1 زياد بارود 2 ورقة بيضاء 50 لبنان الجديد 8 ملغاة 1