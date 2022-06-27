الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معوض: الإعتداء على القوى الأمنية في مخفر زغرتا أمر مدان

منذ 6 دقائق
A A A
طباعة المقال

استنكر النائب ميشال معوض بشدة ما حصل الإثنين الواقع في 27 حزيران في زغرتا من “اعتداء مبرمج”، على العريف ايلي الزين على خلفية تسجيله محضر ضبط بمخالفة بناء في مزرعة يملكها ميشال فرنجية.

وأضاف في تغريدة: “إن اقدام بعض الشبان المقربين من رئيس بلدية زغرتا-إهدن على الدخول إلى مخفر زغرتا بسلاحهم والاعتداء على القوى الامنية أمر مدان ومعيب، وأطالب الاجهزة القضائية بعدم التساهل وبمحاسبة المرتكبين حفاظاً على ما تبقى من هيبة الدولة، ومنعاً لعودة الممارسات الميليشياوية في المنطقة، وأحذر من الخضوع للضغوط السياسية الجارية للفلفة القضية وإطلاق سراح المرتكبين”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    بو صعب: لا يمكن تشكيل حكومة من دون تمثيل سياسي
    معمل الزهراني
    بيان لكهرباء لبنان بشأن معمل الزهراني.. ما الجديد؟
    إضراب تحذيري.. نقابة موظفي المركزي تعلن الإقفال ليوم واحد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟