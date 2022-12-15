معوض: الاعتداء على اليونيفيل ممهور بتوقيع ميليشيوي واضح

غرّد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “الاعتداء الآثم على الدورية الإيرلندية في اليونيفيل في الجنوب واستشهاد أحد جنودها واصابة ثلاثة ممهور بتوقيع ميليشيوي واضح لا ينفع معه التلطي خلف شعار الأهالي”.

واضاف معوض: “المطلوب تطبيق الطائف والقرار 1701 وكل القرارات الدولية ومحاسبة المجرمين ومن وراءهم فورا لفرض الأمن الشرعي وتفاديا لأي انعكاسات خطرة على وضع لبنان دوليا. كل التعازي لليونيفيل والشفاء العاجل للجرحى”.

الاعتداء الآثم على الدورية الإيرلندية في اليونيفيل في الجنوب واستشهاد أحد جنودها واصابة ثلاثة ممهور بتوقيع ميليشيوي واضح لا ينفع معه التلطي خلف شعار "الأهالي". pic.twitter.com/kG1Vy72BKR — Michel Moawad (@michelmoawad) December 15, 2022