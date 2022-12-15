الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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معوض: الاعتداء على اليونيفيل ممهور بتوقيع ميليشيوي واضح

منذ 22 دقيقة
ميشال معوض

ميشال معوض

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غرّد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “الاعتداء الآثم على الدورية الإيرلندية في اليونيفيل في الجنوب واستشهاد أحد جنودها واصابة ثلاثة ممهور بتوقيع ميليشيوي واضح لا ينفع معه التلطي خلف شعار الأهالي”.

واضاف معوض: “المطلوب تطبيق الطائف والقرار 1701 وكل القرارات الدولية ومحاسبة المجرمين ومن وراءهم فورا لفرض الأمن الشرعي وتفاديا لأي انعكاسات خطرة على وضع لبنان دوليا. كل التعازي لليونيفيل والشفاء العاجل للجرحى”.

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