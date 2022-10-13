معوض: الطريق الوحيد للوصول إلى الإنقاذ هو توحيد الصفوف

أشار النائب ميشال معوّض إلى أنّ “البلد بحال انهيار ومشهدية اليوم مؤسفة”، لافتاً إلى أنّ “الجميع مقتنع بأنّ الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون مدخلاً جدّياً للحوار، ولا أرى على الضفة الأخرى أي مشروع أو مرشح أو خيار”.

وتوجّه معوّض للمعارضة، بالقول: “الطريق الوحيد للوصول إلى الإنقاذ هو توحيد الصفوف”.

كما أضاف: “لعبة “كبّ الأسماء” توصلنا إلى رئيس تسوية بلا لون ولا مواقف ولا يحمل أيّ مشروع، وبات واضحاً للجميع أنّنا نحمل مشروعاً جدياً و”مكمّلين فيه” وأنا رئيس واضح ورئيس العودة إلى الدولة”.

وتابع معوّض: “للذهاب إلى الإنقاذ يجب العودة إلى الغرب والبلدان العربية وإلى وحدة اللبنانيين، وأنا لستُ مرشّح تحدٍّ ولا يمكن أن يكون التوافق تحت سقف السلاح”، مشدّداً على أنّ “التسويات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار”.