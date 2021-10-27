معوض: المطلوب لمرة من حكومة فاشلة إقالة وزير يسيء لعلاقات لبنان

غرّد رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض عبر حسابه على تويتر قائلاً: تنصّل رئيس الحكومة ووزراء من كلام لوزير الإعلام ليس كافيا، وبيان جورج قرداحي مرفوض ولا يستطيع أن يبرر كلامه عن السعودية والإمارات بـ”حرص” مزيف. المطلوب لمرة من حكومة فاشلة إقالة وزير يسيء لعلاقات لبنان ومصالحه العربية عوض التسبب بمزيد من الأزمات الدبلوماسية مع أصدقاء لبنان.

تنصّل رئيس الحكومة ووزراء من كلام لوزير الإعلام ليس كافيا، وبيان جورج قرداحي مرفوض ولا يستطيع أن يبرر كلامه عن #السعودية و #الإمارات بـ"حرص" مزيف. المطلوب لمرة من حكومة فاشلة إقالة وزير يسيء لعلاقات #لبنان ومصالحه العربية عوض التسبب بمزيد من الأزمات الدبلوماسية مع أصدقاء لبنان. — Michel Moawad (@michelmoawad) October 27, 2021