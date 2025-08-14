معوض بعد لقائه رئيس الحكومة: زيارة تأييد لمسار استعادة الدولة والسيادة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم النائب ميشال معوض الذي قال بعد اللقاء: زيارتي اليوم لدولة الرئيس بعد زيارتي لفخامة الرئيس ، هي زيارة تأييد لمسار استعادة الدولة والسيادة ، وهذه اول مرة نشعر منذ عشرات السنين ان الدولة عادت دولة ، لقد مررنا في مراحل سياسية عدة ، كنا نحن ندافع فيها عن الدولة ، و الدولة كانت لا تدافع عن نفسها او عن حقها في ان تكون الممثلة الشرعية الوحيدة عن لبنان ، أما اليوم فإننا نشعر لكيان الدولة أخذت قرارا بان تعبر هي عن المصلحة الوطنية اللبنانية وان تأخذ مستقبلها بيدها ، وان تحصر السلاح وان تفاوض الدول ولديها سياسة خارجية مبنية على مصلحة لبنان اولا”.

أضاف “ان قيام الدولة عكس محاولات التخويف التي تحصل ، وهي لا يمكن ان تكون ضد احد ، والدولة ستقوم على ١٠٤٥٢ كيلومتر مربع ، وهي ستدافع عن كل الحدود وهي ستردع كل احتلال، والدولة ستقوم بإعادة الإعمار وستبني الاقتصاد لكل المواطنين، والى موظفي القطاع العام والعسكر والقضاة والأساتذة، وهي ستسترجع أموال المودعين، وستؤمن حقوق كل اللبنانيين، من هنا فان هذا المشروع هو مشروع جامع، وكما قال الرئيس رينيه معوض “مشروع لا يستثني احدا حتى ولو اولئك الذين يصرون على استثناء انفسهم منها “.

وتابع: “هذا هو مشروع الدولة، ومن اجل ذلك وفي اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان وفي لحظة التحول الكبير الذي يربط بين فرصة إقليمية وقرار داخلي، ادعو كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين من كل الفئات والتوجهات للالتفاف حول مسيرة قيام الدولة اللبنانية، التي هي لوحدها تستطيع إخراجنا من منطق الاستزلام والتبعية والحروب والدم والدمار والفقر والذل، هذا هو المشروع الوحيد الذي يستطيع ان يخرجنا جميعا باتجاه الأمل والسيادة والبناء والنمو والاستقرار والسلام”.