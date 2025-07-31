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معوض: خطاب الرئيس يشكّل خطوة متقدمة في اتجاه تكريس مبدأ سيادة الدولة

منذ ساعة واحدة
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

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كتب رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض على حسابه عبر منصة “اكس”: “خطاب رئيس الجمهورية اليوم بمناسبة عيد الجيش يشكّل خطوة متقدمة في اتجاه تكريس مبدأ سيادة الدولة على كامل أراضها وحدودها، وفي تأكيد دورها الحصري في حيازة السلاح والدفاع عن لبنان وجميع اللبنانيين”.

وأضاف، “ويُشكّل تأكيد الرئيس عون على جدول زمني واضح لتحقيق هذا الهدف، بداية جدية للانتقال إلى المرحلة العملية التي ينتظرها اللبنانيون، والتي لطالما دعونا إليها كشرط أساسي لإنقاذ لبنان، وفكّ عزلته العربية والدولية، وطي صفحة المغامرات والدم والدمار والإفقار نهائياً”.

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