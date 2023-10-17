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معوض: لتحييد لبنان ومنع تحويله إلى ساحة حرب ودمار

منذ 45 دقيقة
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

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أشار النائب ميشال معوض إلى أنّ “4 سنوات على ثورة 14 تشرين والنضال مستمرّ لتحقيق آمال الشعب اللبناني ومطالبه المحقّة، وبناء دولة سيّدة وديمقراطية وقوية بمؤسساتها، دولة تحتكر السلاح والقرار الاستراتيجي، دولة قانون قضاؤها مستقلّ يصون حقوق المواطنين والمودعين، دولة تسود فيها مفاهيم العدالة والمحاسبة، دولة تشبه طاقات الشعب اللبناني وتعكس تطلّعات شبابنا”.

وأضاف معوض على حسابه عبر منصة “إكس”: “ويكمن مدخل الحلّ بانتخاب رئيس للجمهورية قادر على إعادة الانتظام للمؤسسات، ويعمل على توحيد اللبنانيين حول مشروع الدولة وتحييد لبنان عن الصراعات العسكرية ومنع تحويله إلى ساحة حرب ودمار، كي لا نخسر ما تبقى”.

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