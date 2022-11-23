معوض من بكركي يرفض فكرة الرئيس التوافقي.. "بلا رأي"

التقى رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وبعد اللقاء أعلن معوّض أن اللقاء مع البطريرك الراعي هو للبحث والتحاور في ظلّ الاستحقاق الرئاسي والوضع الذي يمرّ به لبنان.

ولفت الى أن “المطلوب اليوم ليس رئيساً توافقياً تسووياً ضعيفاً إنّما رئيس لكلّ اللبنانيين أي أنّه يمثّل الدولة والدستور والسيادة والمؤسسات ومن هذا المنطلق أطرح ترشيحي لاستعادة الدولة”.

ورأى معوّض أن إعادة انتظام المؤسسات وإعادة تكوين السلطة يكون بانتخاب رئيس للجمهورية، مشدداً على مصطلح الانتخاب وليس التوافق لأن هذا ما ينصّ عليه الدستور وعلى النواب تحمّل مسؤولياتهم عبر عدم تطيير النصاب وثانياً بالانتخاب، معتبراً أن الرئيس التوافقي هو رئيس بلا رأي.