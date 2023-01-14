معوض: نحمي القضاء من قضاة من نوع زاهر حمادة... "روحوا بلطوا البحر"

أكد النائب ميشال معوض أن القضية قضية الشعب اللبناني وتخاض حرب بكل المعايير ضد تكبيل الشعب اللبناني لتركيعه.

وقال: “ندافع عن كل أخ خسر أخيه في تفجير المرفأ وعن كل عائلة تشردت وعن كل رب عمل تفجر مصدر رزقه”.

وأضاف: “هذه القضية سنتابعها للأخير لأننا ندافع عن الدولة والجمهورية والقضاء ونحمي القضاء من قضاة من نوع زاهر حمادة ولن نسمع أن يتحول القضاء من سلطة لإحقاق الحق والعدالة وحمابة اللبنانيية إلى أداة في يد المنظومة لمحاولة إركاع الشعب اللبناني”.

وتابع: “الظلم ما رح يقطع” وأكرر ما قاله ويليام نون “روحوا بلطوا البحر”.