معوض ومخزومي وعبد المسيح وريفي: نمد يدنا للمعارضين السياديين

اجتمع النواب: ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وأشرف ريفي في دارة النائب مخزومي لاستكمال البحث والتنسيق في الكتلة السيادية المستقلة التي أعلنوا نواتها في وقت سابق وهم في صدد تشكيلها.

وشدد النواب الأربعة، في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب مخزومي على “أن هذه الكتلة ستمد يدها لجميع المعارضين السياديين والتغييريين في إطار تفعيل العمل المشترك والتعاون والتنسيق معهم من أجل تحرير لبنان من قبضة منظومة السلاح والفساد لاستعادة السيادة وتحقيق الإصلاح استنادا إلى رؤية واضحة حول هوية لبنان ودوره في محيطه العربي والعالم، كما على مشروع اقتصادي إنقاذي من شأنه أن ينتشله من الأزمات التي يغرق بها”.

وكان النائب معوض قد أعلن في وقت سابق وخلال اجتماع مع النواب ريفي ومخزومي وعبد المسيح عن تشكيل “الكتلة السيادية المستقلة”، مشيرا إلى أن مسؤولية هذه الكتلة أن تجمع المعارضات المختلفة، على برنامج واحد ومشكلة المعارضة المشتّتة تضرّ قدرتنا على التغيير.

مؤكداً حينها أنهم اتخذوا موقفًا مبدئيًا لعمل مشترك في الفترة المقبلة، وهناك مشكلة هيمنة ميليشيا مسلحة على القرار الدستوري اللبناني، ما يؤدي الى عزل لبنان والى عدم الاستقرار السياسي.

وأوضح معوض، أنه “تجمعنا القناعات المشتركة ولدينا قناعة بأنّ المواجهة يجب أن تكون وطنية لا مواجهة طائفية وتشتّت المعارضة يلعب دوراً سلبياً، في أحداث التغيير وهناك ضرورة لخلق حالة سياسية وازنة لتتواصل، وتؤثر على الكتل المعارضة على تنوّعها”.