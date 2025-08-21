الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
معوض يرد على فرنجية: حملات افتراء لن تثنينا عن معركة السيادة والإصلاح

منذ ساعتين
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 11:54 صباحًا
النائب ميشال معوض

أكد المكتب الإعلامي للنائب ميشال معوض، في بيان، أن النائب طوني فرنجية يقود منذ ما قبل الانتخابات البلدية حملة افتراء منظّمة ضد معوض، محاولاً تحويل المعركة السياسية إلى شخصية عبر “الفبركات والأكاذيب”. واعتبر أن تنصّل فرنجية من ما ينشره موقع “ليبانون ديبايت” مردود، لأنه يكرر مواقفه وفريقه.

وربط البيان قضية مكب بشنين بتيار “المردة”، محمّلاً إياه مسؤولية إنشائه بالقوة واعتبار الحريق محاولة للتغطية على “جريمة بيئية”، داعياً القضاء إلى محاسبة المتورطين. كما شدد على أن مؤسسة رينه معوض ما زالت تحظى بثقة المجتمع الدولي، نافياً اتهامات فرنجية بوقف التمويل الأميركي لأسباب تتعلق بالشفافية.

واتهم البيان فرنجية وتياره بالفساد والتبعية للمحور السوري–الإيراني، والتورط في ملفات الهدر والانتهاكات، مؤكداً أن الحملات “الرخيصة” لن تثني معوض عن خوض معركة “السيادة والإصلاح لبناء دولة فعلية وزغرتا بعيدة عن هيمنة الميليشيا والمافيا

