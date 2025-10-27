الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
معوض يقاطع جلسة الثلاثاء.. معركة دستورية وسيادية من أجل المساواة

منذ 20 دقيقة
النائب ميشال معوض

كتب النائب ميشال معوض على منصة “إكس”: المقاطعة دفاعاً عن الدستور وحقوق اللبنانيين المنتشرين. انسجامًا مع موقفي الثابت الرافض لتعليب المجلس النيابي، ودفاعًا عن حقّ اللبنانيين المنتشرين بالتصويت لممثليهم الـ128 في دوائر نفوسهم، كما يكفله الدستور الذي يكرّس المساواة بين جميع اللبنانيين، واعتراضًا على نهج تعطيل الحياة النيابية، وتجاوز إدراج القانون المعجّل المكرّر خلافًا للمادة 110 من النظام الداخلي، وضرب إرادة أكثرية النواب، سأقاطع الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الثلثاء. إنّ الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت ليس تفصيلًا انتخابيًا، بل معركة دستورية وسيادية بامتياز، معركة من أجل المساواة بين اللبنانيين، ومن أجل مؤسسات تحترم الدستور والنظام، معركة حقّ ووفاء لمن أبقى لبنان على قيد الحياة في أصعب الظروف”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

