الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء في منزل معوض.. والضغط لمنع حصول فراغ في قيادة الجيش على طاولة البحث

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2023 6:58 مساءً
A A A
طباعة المقال

التقى رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائب وائل أبو فاعور، النواب ميشال معوض فؤاد مخزومي وأشرف ريفي، في منزل معوض في الحازمية، الذي استبقاهم على مائدة العشاء.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الداخلية والتطورات في المنطقة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل ودمار، وتم التأكيد على إدانة ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب، وعلى دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أسس حل الدولتين الذي أقرته المبادرة العربية للسلام من بيروت سنة 2002.

كما تم التشديد على ضرورة حماية لبنان واللبنانيين من أخطار الحرب، عبر الالتزام بمظلة الدستور وقرارات الشرعية الدولية، وتحديداً القرار 1701.

وفي هذا السياق، تم التوافق على ضرورة الضغط لمنع حصول الفراغ في قيادة الجيش، من خلال تأجيل تسريح قائده العماد جوزيف عون، ضماناً لتماسك المؤسسة العسكرية، واستمرارها في تحمل مسؤولية الاستقرار والسلم الأهلي في هذه المرحلة المفصلية.

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق لاستعادة عمل المؤسسات، وإتمام الاستحقاقات الدستورية وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، كمقدمة لبدء استعادة هيبة الدولة وسيادتها والقيام بورشة الإصلاح السياسي والاقتصادي من أجل انتشال لبنان من المأزق.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

من جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: سنبعد حزب الله "وراء نهر الليطاني" عبر تسوية دولية
النائب ميشال موسى
موسى يدين الاعتداء على الجيش: الدم اللبناني لا بد من أن "يزهر تحريرا"
الحدود اللبنانية الجنوبية
"إصابات مباشرة" بعد استهداف حزب الله تجمعات للجنود الإسرائيليين

الأكثر قراءة

رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
غزة تحت النار
آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
من أحد الأنفاق في غزة
غزة تحت النار
خطة إسرائيلية لمواجهة شبح الأنفاق في غزة.. هل تلجأ إلى البحر؟
الحدود الجنوبية
"اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟