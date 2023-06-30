معوّض: سيدات لبنان قادرات على زرع الفرح في قلوبنا

غرّد النائب ميشال معوّض عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “مثابرة وعزيمة وإصرار.. حتى الرمق الأخير، مبروك لبطلاتنا بكرة السلّة تحقيق فوز مهم على منتخب شاينييز تايبي ببطولة آسيا وبقاؤن بالفئة أ”.

وأضاف: “بالرغم من الظروف الصعبة، سيدات لبنان عم يثبتوا مرّة جديدة انن قادرين على تحقيق المعجزات وزرع الفرح بقلوبنا، وريبيكا عقل.. أكيد من غير كوكب! فخورين فيكن، ألف مبروك”!

مثابرة وعزيمة واصرار… حتى الرمق الأخير👏🇱🇧

مبروك لبطلاتنا بكرة السلّة تحقيق فوز مهم على منتخب شاينييز تايبي ببطولة آسيا وبقاؤن بالفئة أ.

بالرغم من الظروف الصعبة، سيدات لبنان عم يثبتوا مرّة جديدة انن قادرين على تحقيق المعجزات وزرع الفرح بقلوبنا، وريبيكا عقل… أكيد من غير كوكب!… pic.twitter.com/xNYWV0Ek05 — Michel Moawad (@michelmoawad) June 30, 2023

يشار إلى أنّ منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة ضمن البقاء في مصاف المستوى الأول في قارة آسيا، بفوز غال على الصين تايبه صباح اليوم بفارق نقطتين 75 – 73 (الأشواط 21 – 27، 38 – 40، 60 – 53، 75 – 73)، في المباراة التي أجريت بنيهما في قاعة “سيدني أولمبيك بارك سبورتس” في مدينة سيدني الأسترالية، ضمن بطولة آسيا للسيدات التي تستمر حتى 2 تموز المقبل.