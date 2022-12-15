معوّض: لا احترام لجدية الاستحقاق الرئاسي.. ومقتنع بالتغيير

إعتبر النائب والمرشّح الرئاسي ميشال معوّض أنّه “لسوء الحظّ أنّنا ذاهبون إلى إنهاء هذه السّنة من دون رئيس جمهورية”، وأضاف: “اللبنانيّون يدفعون الثمن غاليًا”.

تابع معوّض بعد إنتهاء جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة: “لا إحترام لجدية الإستحقاق الرئاسي، ويجب إحداث خرق في النقاش بين القوى السياسيّة وهذا يتطلّب وقف التكاذب، ومقتنع بالقدرة على التغيير ولكن هذا يتطلّب استعادة للثقة والمصارحة بيننا كلبنانيين”.

أضاف: “سأستفيد من الأسابيع المقبلة لأوسّع مروحة المناقشة مع الكتل النيابية”.

كانت جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية قد انتهت من دون أن تحمل أي جديد، للمرة العاشرة على التوالي، فيما جاء التصويت على الشكل التالي:

38 ميشال معوض و37 ورقة بيضاء و9 الميثاق و8 عصام خليفة و6 لبنان الجديد و3 ملغاة و2 زياد بارود و2 صلاح حنين و2 التوافق و1 ميلاد أبو ملهب و1 شفيق مرعي.

فيما رفع الرئيس نبيه برّي الجلسة بعد انتهاء الدورة الأولى، وفقدان النصاب، من دون أن يُحدّد موعدًا للجلسة المقبلة.

أمّا النواب الذين اعتذروا عن حضور الجلسة، فهم: إدغار طرابلسي، شوقي دكاش، نجاة عون صليبا، سجيع عطية، بيار بو عاصي، وضاح صادق، نبيل بدر، جبران باسيل، أغوب بقرادونيان، الياس جرادي، أكرم شهيب، سيمون ابي رميا، علي عسيران.