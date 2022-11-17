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معوّض: لن ننتظر الخارج ونريد خوض معركة لبنانية

منذ 39 دقيقة
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

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أشار رئيس حركة الاستقلال النائب “ميشال معوض” الى أننا “تراجعنا اليوم مقارنة بأسبوع الماضي نتيجة تدخلات حصلت أمس الأربعاء مع بعض النواب المستقلين”، مضيفًا: “سنذهب نحو معالجة الوقائع وحصل توافق مبدئي مع مارك ضو ونجاة عون بانتظار ترجمة سياسية.”

وأضاف معوض من مجلس النواب: “معركة الخنادق” التي نخوضها اليوم هي بين لبننة الاستحقاق وبين من ينتظر كلمات سر خارجية.”

وإذ شدد على أننا “لن ننتظر الخارج بل نريد خوض معركة لبنانية نحو الانقاذ ونريد تحمل مسؤوليتنا تجاه اللبنانيين”، لفت إلى أن “المعركة اليوم بين من يريد محاولة منع تراكم دينامية داخلية للتغيير وبين من يخوض معركة للبننة الاستحقاق نحو التغيير الفعلي”.

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