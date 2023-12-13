الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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معوّض: يريدون ضرب الجيش للإمساك بورقة الجنوب.. وسنؤمّن "التمديد"

منذ 11 ثانية
ميشال معوض

ميشال معوض

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رأى النائب ميشال معوّض أن “المعركة ليست معركة أشخاص، بل هي لحماية الجيش من الفراغ ومنع ضرب المؤسسة العسكرية”، وقال بعد اجتماع لكتلة “تجدد”: “يريدون ضرب الجيش للإمساك بورقة الجنوب، ونعرف خطورة ضرب المؤسسة العسكرية والفراغ”.

وأشار إلى أن “الحكومة غير قادرة على التعيين في غياب رئيس الجمهورية”، وقال: “نريد الحفاظ على ما تبقى من دولة لتطبيق الدستور”.

وتابع: “نتخطى بعض ثوابتنا حفاظاً على الدولة والجمهورية”، معتبرًا أن “توقيت مجلس الوزراء الجمعة مُريب وهناك ضرورة للمسار التّشريعي الضامن للتمديد”.

معوض أكد “التمسك بالثوابت الدستورية والقيام بما يلزم للتمديد لقائد الجيش”، وقال: “سنكون في حرم مجلس النواب لتأمين التمديد”.

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