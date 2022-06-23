معوّض يسمّي نواف سلام... ونداء إلى المعارضة!

أكّد النائب ميشال معوّض باسم كتلة “شمال المواجهة” “تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة فبين عدم التسمية أو تسمية إسم آخر يزيد من تشتّت المعارضة اعتبرنا أن تسمية سلام هو الخيار الأفضل لمواجهة المنظومة”.

وأشار معوّض إلى أنّه “لا يمكن أن تستمرّ المعارضة مشتّتة ما يعيق القدرة على التغيير الأمر الذي سيحولنا إلى قوّة إعتراضية بلا تأثير”.

وفي نداء للمعارضة، قال: “لا يمكن أن نكون قوة تغيير إلا عبر الاتفاق والتفاهم على الاستحقاقات الأساسية والمصيرية وإذا أكملنا هكذا فسنتحمّل مسؤولية كما المنظومة”.

وانطلقت منذ قليل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يكلف تأليف الحكومة الجديدة.

وقال الرئيس نجيب ميقاتي في حديث له إنه “لن يستبق الأمور بتبنيه حكومة سياسية أو غير سياسية”، وأشار الى ان “هذا الأمر لن يحصل إلا بعد استشارة الكتل النيابية والنواب المستقلين”.

وأوضح ميقاتي أنه “يتمنى أن يحصل التأليف في وقت سريع لافتا الى انه قد يطرح تعديلا لبعض الوزراء والحقائب ولكنه بشكل عام كان مرتاحاً في التعامل مع مكونات الحكومة الحالية”.

كما أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية التوزيع النهائي لمواعيد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الخميس 23 حزيران 2022 لتسمية رئيس يكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تعديلات طفيفة أدخلت على الجدول الأول الذي كان وزع قبل أيام.