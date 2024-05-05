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مع إتفاق غزة.. ما مصير حرب الجنوب ؟

منذ ساعة واحدة
دبابة إسرائيلية متموقعة قرب الحدود مع لبنان

دبابة إسرائيلية متموقعة قرب الحدود مع لبنان

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نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين، حديثهم عن “اتفاق” بين إسرائيل وحزب الله بعد الانتهاء من الصفقة المتعثرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن “اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حاسم للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله”.

وأخبر المسؤولون الأميركيون نظراءهم في محادثات وقف إطلاق النار، أنه “بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في غزة، سيكون من الممكن التحرك بسرعة نحو اتفاق آخر بين إسرائيل وحزب الله والحكومة اللبنانية”.

وفي آخر المستجدات أفادت الوكالة الوطنية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة ميس الجبل، مستهدفاً أحد المنازل، ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين، كما سقطت جريحة من عناصر الدفاع المدني في مركز ميس الجبل.

فيما وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بُعيد منتصف ليل السبت الأحد منطقة “اللبونة” جنوب بلدة الناقورة.

ها وأكد المتحدّث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرج في وقت سابق يوم أمس السبت 4\5\2024، أن لدى واشنطن قلق تجاه التّوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ولكنها متفائلة للتنسيق بين الولايات المتحدة ودول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة وستواصل مساعيها لمنع توسيع الحرب.

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