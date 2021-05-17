مع إطلاق منصة المصرف.. كم سجل دولار السوق السوداء؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد الظهر، ليصل الى 12625 ليرة للبيع و12675 ليرة للشراء بعدما سجل صباح اليوم، 12650 ليرة للبيع و12700 ليرة للشراء.

يأتي ذلك وسط معلومات بدأت بالتداول سريعاً عن إنخفاض ملحوظ في سعر الصرف، تجاوز الـ300 ليرة، مع اولى ساعات شيوع خبر اطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة. ولكن لغاية ساعات ما بعد الظهر بقيت التسعيرة في السوق الموازية تسجل السعر نفسه، أي 12625 ليرة للبيع و12675 ليرة للشراء.

وفي السياق أشار البروفيسور والخبير المالي جاسم عجاقة في حديث إذاعي إلى أن “هناك 3 عوامل أساسية قد تفشل هدف المنصة، وهي: التهريب، فالتجار لا يمكن الوثوق بهم ويمكن ان يشتروا الدولار من المنصة ليهربوه، والعامل الثاني هو بقاء التداول في السوق السوداء، فلن يبقى عليها الا من اوضاعهم غير قانونية، ويجب على الاجهزة الأمنية ملاحقة السوق السوداء اينما كانت”.

أما العامل الثالث وفق عجاقة، فهو “الهجوم القضائي او الاعلامي على القطاع المصرفي، والذي يضعف الثقة لدرجة عدم الاشتراك على المنصة”.