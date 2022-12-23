الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مع ارتفاع الدولار الجمركي.. "كبسة" للاقتصاد في النبطية

منذ 32 دقيقة
جولة للمدير العام لوزارة الإقتصاد

جولة للمدير العام لوزارة الإقتصاد

A A A
طباعة المقال

جال المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، برفقة محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه ووعدد من مراقبي الإقتصاد وأمن الدولة، على عدد من محال الهواتف والكهربائيات في مدينة النبطية، للتأكد من الأسعار مع دخول الدولار الجمركي حيز التنفيذ.

غيما سُطّرَت محاضر ظبط بحق المخالفين، لا سيما الذين لا يعرضون الأسعار.

كما لفت أبو حيدر الى أن الجولة تأتي في إطار ضبط الأسعار والحد من التلاعب بها، كاشفًا عن تسطير محاضر ظبط بحق المتلاعبين بزيوت السيارات ومواد التنظيف والمواد الغذائية التي تلحق الضرر بالمواطن، مؤكدًا الاستمرار في ” كبسات” الوزارة على كل الاراضي اللبنانية.

بدوره، أثنى المحافظ فقيه على الدور الكبير التي يقوم به مراقبو الاقتصاد لحفظ حقوق المواطن.

    المزيد من أخبار لبنان

    ردّ طلب إخلاء سبيل حسن قريطم وزياد العوف
    القاضي عبود يردّ طلب إخلاء سبيل حسن قريطم وزياد العوف
    طوابع مالية
    بعد التلاعب بأسعارها في السوق السوداء.. قرار للمالية بشأن "الطوابع"
    السفير بخاري والبطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان
    بخاري يلتقي بطريرك السريان الكاثوليك: لانتخاب رئيس يكون رافعة لتعافي لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشيف نصرت
    كأس العالم قطر ٢٢
    تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
    عقد الزواج - تعبيرية
    فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
    قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
    فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!