مع ارتفاع الدولار الجمركي.. "كبسة" للاقتصاد في النبطية

جال المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، برفقة محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه ووعدد من مراقبي الإقتصاد وأمن الدولة، على عدد من محال الهواتف والكهربائيات في مدينة النبطية، للتأكد من الأسعار مع دخول الدولار الجمركي حيز التنفيذ.

غيما سُطّرَت محاضر ظبط بحق المخالفين، لا سيما الذين لا يعرضون الأسعار.

كما لفت أبو حيدر الى أن الجولة تأتي في إطار ضبط الأسعار والحد من التلاعب بها، كاشفًا عن تسطير محاضر ظبط بحق المتلاعبين بزيوت السيارات ومواد التنظيف والمواد الغذائية التي تلحق الضرر بالمواطن، مؤكدًا الاستمرار في ” كبسات” الوزارة على كل الاراضي اللبنانية.

بدوره، أثنى المحافظ فقيه على الدور الكبير التي يقوم به مراقبو الاقتصاد لحفظ حقوق المواطن.