مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات من اندلاع حرائق

حذّرت جهات رسمية، اليوم الأربعاء، من اندلاع حرائق في مختلف مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين، جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في بيان عبر “فيسبوك”: “إن مؤشر خطر الحرائق يسجل ارتفاعا واضحا في مختلف المناطق اللبنانية، ويبقى هذا المؤشر مرتفعا لليومين المقبلين بسبب ارتفاع درجات الحرارة”.

ودعت “لتوخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية، وتجنب الأنشطة المؤدية إلى اشتعال النيران، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المختصة عن أي حريق مهما كان صغيرا”.

من جهتها، ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية، أن كتلا حارة ستتدفق من فوق شمال إفريقيا، وتؤدي إلى موجة حارة يتأثر بها لبنان، مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى ما فوق المعدلات الموسمية.

وأشارت إلى أن طقس الخميس سيكون مشمسا، والحرارة ستصل إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.