مع ارتفاع سعر صرف الدولار .. 18% من الأسر اللبنانية سيصبح دخلها اليومي 3 دولارات فقط!

أزمة الدولار ستلقي بظلالها على الأسر اللبنانية
أزمة الدولار ستلقي بظلالها على الأسر اللبنانية

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كتب مدير معهد عصام فارس للدراسات في الجامعة الاميركية ناصر ياسين عبر حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”، ما يلي:

 

‏”اذا ‎الدولار صار ٧٠٠٠ ‎ليرة:

١٨% من اسر اللبنانيين سيصبح دخلها الشهري اقل من ٩٢$، اي ٣ دولار في اليوم للاسرة

٤٢.٦% من اسر اللبنانيين سيصبح دخلها الشهري اقل من ١٧٢$

٧٢.٦% من اسر اللبنانيين سيصبح دخلها الشهري اقل من ٣٤٢$

الحد الأدنى للأجور سيصبح حوالي ٩٦$ شهريا

هذا اذا اقترضنا ان معيلي الأسرة لا يزالوا يعملون.

مصدر دخل الأسر من “دراسة مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان ٢٠١٨-٢٠١٩” المنفذة من قبل إدارة الإحصاء المركزي”.

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