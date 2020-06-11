مع ارتفاع سعر صرف الدولار .. 18% من الأسر اللبنانية سيصبح دخلها اليومي 3 دولارات فقط!
كتب مدير معهد عصام فارس للدراسات في الجامعة الاميركية ناصر ياسين عبر حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”، ما يلي:
”اذا الدولار صار ٧٠٠٠ ليرة:
١٨% من اسر اللبنانيين سيصبح دخلها الشهري اقل من ٩٢$، اي ٣ دولار في اليوم للاسرة
٤٢.٦% من اسر اللبنانيين سيصبح دخلها الشهري اقل من ١٧٢$
٧٢.٦% من اسر اللبنانيين سيصبح دخلها الشهري اقل من ٣٤٢$
الحد الأدنى للأجور سيصبح حوالي ٩٦$ شهريا
هذا اذا اقترضنا ان معيلي الأسرة لا يزالوا يعملون.
مصدر دخل الأسر من “دراسة مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان ٢٠١٨-٢٠١٩” المنفذة من قبل إدارة الإحصاء المركزي”.