مع ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا .. تعميم وتعليمات من نقابة الصيادلة

مع ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان، وحفاظًا على صحة الصيدلي والعاملين في الصيدلية إضافة إلى المرضى الوافدين للصيدلية، أصدرت نقابلة صيادلة لبنان تعميمًا طلبت فيه التقيد بالتعليمات التالية:

– وضع الماسك على الوجه طيلة دوام العمل.

– وضع معقم على مدخل الصيدلية والزام الزبائن بتعقيم أيديهم قبل دخول الصيدلية.

– وضع ملصق على مدخل الصيدلية بالتعليمات التالية:

أ- هل زرت خلال 15 يومًا أي من البلاد التي ينتشر فيها الوباء؟

ب- هل زرت أي شخص عائد من البلدان التي ينتشر فيها الوباء خلال الـ15 يومًا السابقة

ت- هل تعاني من سعال، حرارة، أو ضيق نفس؟

في حال الإجابة بنعم، يرجى عدم دخول الصيدلية والتوجه فورًا لعزل نفسك في المنزل والاتصال فورًا بالخط الساخن 1214 لأخذ التعليمات المناسبة.

– الابتعاد مسافة 1.5 متر بينك وبين المريض على أقل تقدير.

– وضع حواجز plexi على حافة الكونتوار مع نافذة لخدمة المرضى وذلك كحاجز بينك وبين المريض.

– يُستحسن وضع شباك في الباب الرئيسي للصيدلية لخدمة الزبائن من دون دخولهم إلى الصيدلية”.