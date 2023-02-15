مع استمرار إضراب المدارس الرسمية.. الأساتذة والطلّاب يصعّدون أمام وزارة التربية

على وقع استمرار الإضراب المفتوح في المدارس الرسميّة، نفّذ الأساتذة الثانويون والطلاب اعتصامًا اليوم الأربعاء، أمام وزارة التربية.

إذ أشار الأساتذة المحتجون إلى ضرورة رفع قيمة بدل المواصلات، وتحسين معاشاتهم، وتحقيق مطالبهم.

كما صعّد الأساتذة وحاولوا الدخول إلى حرم وزارة التربية، مما أدى إلى حصول توتر وتدافع بينهم وبين القوى الأمنيّة، وأشاروا إلى أن ما يحصل هو تفاوض بسقف متدنّ جدًا.

وقد واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” التوتر الذي حصل أمام الوزارة، اعتراضًا على قرارات وزير التربية، وللمطالبة بتصحيح الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، في ظلّ الارتفاع الكبير الذي يشهده سعر صرف الدولار.

كما نقلت من خلال المقابلات التي أجرتها، المطالب الأساسية التي يحملها الأساتذة.

كذلك شارك في الاعتصام الذي نفذه الأساتذة أمام وزارة التربية، لجان الأهالي والطلاب الذين نقلوا شكواهم بعدم تلقي البرنامج الدراسي المطلوب، خصوصًا في صفوف الشهادة الثانوية.

إذ أكدت روابط التعليم الرسمي، أن الرواتب التهمها الدولار، فيما يتمّ تسديد فواتير الدواء والكهرباء والماء والغذاء على سعر الصرف في السوق السوداء.

بدوره، لفت المتحدث باسم مجالس الأهل إلى أنّ هناك استهدافًا للتعليم الرسمي، مشيرًا إلى أنّ الاعتصام اليوم هو دليل على وحدة الأساتذة والطلاب والأهل في وجه السلطة التي حرمت الأستاذ حقه.