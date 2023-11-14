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مع استمرار انقطاع المياه منذ سنتين.. أهالي هذه المنطقة يُلوّحون بالتصعيد

منذ 35 دقيقة
المياه - تعبيرية

المياه - تعبيرية

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ناشد سكان منطقة الدبية – شارع السيار في بيان، “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والمعنيين بموضوع المياه، إيجاد حل لانقطاع المياه المستمر عن المنطقة منذ سنتين”.

وقالوا في بيان: “عامان والحصار على أهالي الدبية – شارع السيار يشبه حصار غزة بقطع المياه عنها، راجعنا الشركة مرارًا وتقدمنا بشكاوى إلى دائرة الشكاوى في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ولم يكترث أحد للأمر، كأن الموضوع لا يعنيهم وكأننا خارج خريطة لبنان”.

وسألوا: “لماذا هذا الإهمال بحق أهل الدبية – شارع السيار وحرمانهم من المياه وعدم المبادرة من قبل المعنيين إلى تأمين المياه، رغم دفع الاشتراكات السنوية من قبل السكان، علمًا أن المياه متوافرة لكل المناطق المجاورة”، وهددوا بـ “رفع الصوت والقيام بخطوات تصعيدية على الأرض استنكارًا لما يحصل من إهمال بحقهم وحرمانهم من المياه لمدة عامين”.

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