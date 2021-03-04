مع استمرار قطع الطرق احتجاجاً… كم سجّل دولار السوق السوداء اليوم؟

يتم التداول صباح اليوم في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “9860 – 9910” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وصباح امس سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 9900 و9940 ليرة للدولار الواحد.

يأتي الارتفاع الجديد لسعر صرف الدولار في السوق السوداء مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، وبعدما لامس الدولار عتبة الـ10 آلآف ليرة، نزل اللبنانيون الى الشوارع وقطعوا الطرق احتجاجاً على كل الازمات التي يمر بها البلد.