مع استمرار موجة الحر.. الدفاع المدني يطالب المواطنين بالتقيد ببعض الارشادات!

مع استمرار موجة الحر اللاهبة التي تسيطر على لبنان، أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، أنه “بتوجيهات من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح واستنادا إلى النشرة الصادرة اليوم عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، والتي تفيد باستمرار تأثر ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة ورطبة، وارتفاع إضافي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتتخطى معدلاتها الموسمية بشكل ملحوظ، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الإحساس بالحر واحتمال تساقط أمطار موضعية في بعض المناطق، أطلقت المديرية خطة طوارئ ميدانية لمواكبة موجة الحر الشديدة، وحذرت المواطنين من المخاطر المرافقة لهذه الظروف الجوية، سواء نتيجة الحر الشديد أو التغيرات المفاجئة في الطقس”.

ولفتت المديرية، إلى أن “المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح أعطى التعليمات إلى وحدات المديرية ومراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية لتعزيز الجهوزية والاستعداد للتدخل الفوري عند وقوع أي طارئ ناجم عن موجة الحر أو الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى سيول وانزلاقات تربة، لا سيما في المناطق الجبلية والحدودية”.

ودعت المديرية العامة المواطنين والمقيمين إلى “الالتزام الإرشادات الآتية:

أولا – الوقاية من موجة الحر:

1. الإكثار من شرب المياه والسوائل حتى في حال عدم الشعور بالعطش.

2. تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا بين الساعة 11:00 قبل الظهر و4:00 بعد الظهر.

3. ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون، ووضع قبّعة أو غطاء للرأس عند الخروج.

4. استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس على البشرة المكشوفة.

5. عدم ترك الأطفال أو المسنين أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات أو الأماكن المغلقة من دون تهوية.

6. الانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس (صداع، دوخة، تسارع نبض، غثيان) وطلب المساعدة الطبية عند الحاجة.

7. تجنّب النشاط البدني الشاق خلال ساعات الذروة، والاكتفاء بممارسته في الفترات الباردة من الصباح الباكر أو المساء المتأخر.

8. الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين أو الكحول لتفادي زيادة الجفاف.

ثانيًا – الوقاية من أخطار الحرائق:

– الامتناع الكلي عن إشعال النار في الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي الزراعية.

– عدم رمي أعقاب السجائر من السيارات أو في الأماكن الحرجية أو القريبة من الأعشاب الجافة.

– عدم استخدام المفرقعات أو الألعاب النارية بالقرب من الغابات أو الأعشاب اليابسة.

– عدم حرق النفايات في الهواء الطلق في ظلّ الظروف الجوية الحارة والجافة.

– الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق فور مشاهدته.

ثالثا – التنبيه خلال الأمطار المفاجئة:

– توخي الحذر عند سلوك الطرق خلال تساقط الأمطار الغزيرة لاحتمال تشكل السيول أو انزلاق الصخور.

– الابتعاد عن ضفاف الأنهر ومجاري السيول”.

وأكدت المديرية “أهمية التواصل فورا على الرقم 125 للتبليغ عن أي طارئ، أو إرسال الصور والموقع الجغرافي عبر تطبيق واتسآب على الرقم 70192693 لتسهيل التدخل السريع وتقديم المساعدة الفورية”.