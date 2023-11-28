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مع اقتراب الأعياد.. مذكرة حول رواتب القطاع العام

منذ ساعة واحدة
الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية

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أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، مذكرة تتعلق بدفع مخصصات ورواتب ومعاشات شهر كانون الثاني 2024 وأجور شهر كانون الأول 2023، جاء فيها:

“بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، يُطلب من مديرية الصرفيات ومديرية الخزينة كل في نطاق اختصاصه العمل على إنجاز معاملات الصرف والدفع للمخصصات والرواتب الشهرية المُلحقة والمُتممة لها عن شهر كانون الثاني 2024، وكذلك أجور الأجراء والمُتعاقدين وسائر الأجور التي تستحق آخر شهر كانون الأول 2023، وذلك فقط بالنسبة لمُستندات التصفية المسلمة الى مديرية الصرفيات لغاية 11/12/2023 كحد أقصى، على ان تكون جاهزة للدفع مع معاشات التقاعد اعتباراً من 21/12/2023.
وأي مستندات ترد بعد 11/12/2023 سوف تُنجز في نهاية شهر كانون الثاني 2024 من دون أي استثناءات”.

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