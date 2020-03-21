مع الحديث أن أزمة كورونا قد تطول لأشهر.. هل اتُخذ قرار “عزل” المناطق؟

أكّدت مصادر صحيّة وإعلامية، انّ “المسؤولية توجب ان يكون اللبنانيون في الصورة الحقيقية للخطر المُحدق بهم جراء انتشار فيروس كورونا، وان الوباء الذي يتهدّدهم، لن تكون مواجهته ولا مواجهة آثاره سهلة، وبالتالي لا مدى زمنياً يمكن تحديده للقضاء على هذا الوباء.

لكن المؤكّد هو انّ الفترة ليست قصيرة كما يرغب كثيرون ان يعتقدوا، بل هي طويلة جداً. وفترة التزام اللبنانيين لمنازلهم وعدم اختلاطهم مع بعضهم البعض لن تكون لفترة اسابيع، بل لأشهر وربما لسنة وأكثر”.

وفيما يتعلق بقرار عزل المناطق، تشير المعلومات إلى أنّ قيادة الجيش لم تُبلّغ حتى الساعة بأي قرار من هذا النوع، خصوصاً أنّ البلاد في حال تعبئة عامة، كما أعلنت الحكومة، وليست في حال الطوارئ التي تحتاج الى موافقة ثلثي مجلس الوزراء، والى خطة معينة تناقشها اللّجنة الوطنية لمكافحة «كورونا» مع القوى الأمنية وفق ما ينصّ الدستور اللبناني.

وبحسب المعلومات، فإنّ تطبيق خطة العزل ليس بهذه السهولة، إذ يتطلّب تدخّل الجيش والقوى الأمنية وفرض حظر التجوّل ضمن نطاق المناطق المعزولة، وإبقاء المواطنين في منازلهم، على أن تتولّى الهيئة العليا للإغاثة تزويدهم حاجاتهم اليومية. أمّا وزارة الصحة، فتأخذ على عاتقها تلبية حاجاتهم الصحية وتتواصل مع المستشفيات واللّجان الطبية في المنطقة المعزولة للغرض نفسه.