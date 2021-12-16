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مع انطلاق تحرك قطاع النقل البري.. إليكم الطرقات المقطوعة

16 - ديسمبر - 2021
النقل البري

النقل البري

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انطلق صباح اليوم الخميس تحرك اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​.

بيروت: وفي السياق، أفادت غرفة التحكم المروري عن تجمّع عدد من الشاحنات والباصات صباح اليوم، على أوتوستراد الدورة باتجاه الكرنتينا وعناصر من مفرزة سير الجديدة تعمل على تسهيل السير.

وقطع المحتجون السير أيضاً عند مستديرة الدورة بيروت، بالاضافة الى الطريق البحرية الدورة التي ما لبث أن أعيد فتحها. كما قطعوا السير عند تقاطع جامع الأمين – بيروت.

عاليه: كما عمد بعض المحتجون على قطع السير عند مستديرة عاليه.

الشمال: وشمالاً، أفيد عن قطع السير جزئياً على أوتوستراد البالما – طرابلس بالاتجاهين. ونصب السائقون خيمة بسبب الأمطار الغزيرة في البالما.

الى ذلك، أفادت غرقة التحكم المروري ان طريق الجنوب بيروت سالكة حاليا.

طليس: وفي حديث الى صوت لبنان، قال طليس: “مستمرون بالخطوات التصعيدية حتى تلتزم الحكومة بما اقرته واعلنته بموضوع دعم قطاع النقل البري”.

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