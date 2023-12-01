مع انهيار هدنة غزة.. جنوب لبنان يُحافظ على هدوئه الحذر والاحتلال يتأهّب!

على وقع انتهاء الهدنة في غزة واستئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع، صباح اليوم، تتجه الأنظار إلى الجنوب اللبناني الذي كانت تسيطر عليه أجواء الهدوء خلال وقف النار المؤقت هناك، في وقت أفيد بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدوده الشمالية مع لبنان.

يأتي ذلك فيما لا يزال الجنوب يحافظ على هدوئه الحذر حتى الآن، حيث لم يُسجّل منذ صباح اليوم أي خرق على طول المساحة الحدوديّة، ولم تسجّل أي تحركات إسرائيلية غير معتادة، في حين أنَّ الطيران التجسسي ما زال يُحلق فوق أجواء العديد من القرى والبلدات، لا سيما تلك المتقدمة بإتجاه الحدود. كما سُجّل تحليق للمسيّرات الإسرائيلية فوق بنت جبيل.

أما حركة قوات “اليونيفيل” فبدت طبيعية وروتينية لجهة التنقلات وتنفيذ بعض المهمات اليومية والمُعتادة.

وفي سياق متصل، قام عددٍ من الأهالي في القرى والبلدات الحدوديّة الذين عادوا خلال فترة الهدنة، بمغادرة منازلهم من جديد تحسبًا لعودة الاشتباكات من جديد.