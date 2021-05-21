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مع بدء العمل بمنصة "Sayfara"... إليكم سعر دولار السوق السوداء

21 - مايو - 2021
آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 7:43 مساءً
الدولار

الدولار

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ارتفع دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية، وسجّل 12850 ليرة لبنانية بيع للصراف، و13 ألف ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد، في حين كان أمس عند متوسط 12835 ليرة.

يذكر أن مصرف لبنان أعلن أمس بدء العمل بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة ” Sayrafa”. ومن هنا، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان البنك المركزي سيقوم بالفعل، بعمليات بيع للدولار للمصارف المشاركة على منصة الصرافة “Sayrafa”بسعر 12 الف ليرة للدولار الواحد، بعد ان كانت التوقعات سابقا تتحدث عن سعر تداول يبدأ عند 10 الاف ليرة، ولكن، تؤكد مصادر المركزي ان تحديد هذا السعر أتى من خلال دراسة السوق انطلاقاً من السعر الحالي للدولار “الاسود” والذي يقارب مستويات 13 الف ليرة للدولار تقريباً.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

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