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مع بدء تجربة كاريش.. استنفار إسرائيلي براً وبحراً وجواً

منذ 44 دقيقة
دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

دورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

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ذكرت القناة 12 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في المنطقة الشمالية خشية اندلاع تصعيد مع لبنان بسبب تجريب الضخ العكسي لمنصة كاريش.

وأكدت القناة أن قادة الجيش عززوا الطلعات الجوية والدوريات البحرية حول المنصة، وسيتغير انتشار القوات على طول خط الحدود البرية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن منظومات الدفاع الجوي منتشرة على نطاق واسع في الشمال.

يشار إلى أن شركة “إينيرجيان” للطاقة ومقرها لندن بدأت اليوم (الأحد 9-10-2022) إجراء اختبار للأنابيب بين الاراضي الاسرائيلية وحقل كاريش البحري وأكد مصدر لبناني مطلع على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو اختبار عكسي.

وشدد المصدر لوكالة فرانس برس على أن المفاوضات لا تزال مستمرة إذ يجري هوكشتاين لقاءات مستمرة مع الطرفين.

وأشار إلى أن الفريق اللبناني سيجري لقاء عبر تقنية الفيديو مع الوسيط الأميركي عصر اليوم الاحد.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية السبت أن لباريس مساهمة واضحة في الوساطة الأميركية.

وستحصل شركة توتال الفرنسية على رخصة إنتاج الغاز من حقل قانا وستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته في المستقبل.

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