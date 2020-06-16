مع بدء تطبيق اتفاق بيع الدولار.. السوق السوداء تنتعش من جديد

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كشف عددٌ من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنّ “سعر الدولار بلغ حتى مساء اليوم الثلاثاء، 5200 ل.ل في السوق السوداء”، وذلك لارتفاع الطلب عليه.

وكشف عدد من الناشطين عن حجم التلاعب الذي يسري داخل سوق الصيارفة لناحية بيع الدولار لأشخاص يتبعون الصراف، بسعر 3900، ومن ثم المعاودة ببيعه في السوق السوداء بسعر يفوق الـ 5000 ليرة.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان، أعلنت في بيان، تسعير سعر صرف الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 16/6/2020 حصراً وبهامش متحرّك:

– الشراء: 3860 كحدّ أدنى

– المبيع: 3910 كحدّ أقصى