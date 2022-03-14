مع بداية الأسبوع.. استقرار في دولار السوق السوداء

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الإثنين استقراراً إضافياً إذ تراوح ما بين الـ22450 ليرة لبنانية للشراء و22400 ليرة لبنانية للبيع.

وكان الخبراء قد ردّوا ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى سببين، الأول زيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وهذا الارتفاع يتحمّل مسؤوليته التجار. أما السبب الثاني فهو تدخل سياسي في سوق الدولار.

وأشاروا في تصريحات لوسائل الإعلام إلى أن الأزمة الحقيقية هي الشح بالدولار، مشددين على ضرورة أن تبرم الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي اليوم قبل الغد وإلا فنحن بطريقنا نحو الأسوأ، بحسب تصريحات إذاعية.

يأتي ذلك وسط توقعات أن يسجل الدولار مزيداً من الارتفاع في الفترة القادمة، لأننا في تنافسية مع الدول لجهة الاستيراد.