مع بداية الأسبوع.. “تأليعة” دولار السوق السوداء “على العالي”

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين ما بين 19200 و19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الأحد، ما بين 19175 و19275 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

جدير بالذكر أن وزارة الطاقة أعادت أمس تشغيل شبكة الكهرباء في البلاد بعد أن انهارت في اليوم السابق وتسببت في انقطاع تام للتيار بأنحاء البلاد.

وقالت وزارة الطاقة إنها حصلت على موافقة مصرف لبنان المركزي للحصول على 100 مليون دولار لطرح مناقصات لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء، مضيفة أن شبكة كهرباء لبنان عادت للعمل مرة أخرى بنفس طاقتها قبل توقفها التام.

في المقابل، حددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

تزامناً، يئن لبنان تحت وطأة أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019، ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل.