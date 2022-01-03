مع بداية الأسبوع.. دولار السوق السوداء يحلق

سجل دولار السوق السوداء اليوم الإثنين ارتفاعاً جنونياً، إذ تراوح ما بين الـ28650 ليرة لبنانية للشراء و28600 ليرة لبنانية للبيع.

يذكر أنه في كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

كما وتعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها الأسوأ في العالم طبقا للبنك الدولي.

ودخل لبنان في العام الرابع من أزمته الاقتصادية الخانقة التي بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم.

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل. ويعاني مصرف لبنان من تراجع حاد في الاحتياطي بالعملات الأجنبية.