مع بداية الأسبوع... كم سجلت أسعار المحروقات؟

تراجعت أسعار البنزين بنوعَيه 17 ألف ليرة والمازوت 19 ألف ليرة، أمّا الغاز فتراجع سعره 5 آلاف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 790000 ليرة لبنانيّة.

– البنزين 98 أوكتان: 807000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 869000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 442000 ليرة لبنانيّة.

وكانت قالت شركة الأبحاث والإحصاءات العلمية المستقلة “الدولية للمعلومات” في تقرير، إن كلفة النقل ارتفعت إلى حدٍّ قد لا تتحمله غالبية اللبنانيين، إذ أصبحت كلفة الكيلومتر الواحد 6211 ليرة لدى استخدام سيارة خاصة يبلغ متوسط استهلاكها 170 كيلومترا/20 ليتر من البنزين، لافتةً إلى أنه كلما زاد استهلاك السيارة وتقادم طرازها وصارت تحتاج صيانة دائمة ترتفع هذه الكلفة، وكلما كان طرازها حديثاً تنخفض وتقلّ كمية استهلاك البنزين.