مع بداية شهر آذار.. كيف سيكون الطقس؟

يسيطر على لبنان اليوم، استقرار جويّ نسبيّ، قبل ان تؤثر عليه كتل رطبة وباردة، ستتمركز فوق غرب تركيا، وتؤدي الى طقس متقلب يوم غد الأربعاء وعاصف يوم الخميس، لتعود وتنحسر يوم الجمعة.

اليكم تفاصيل طقس هذا الأسبوع:

الثلاثاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٩ درجة بقاعا بين ٤ و١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و١١ درجة

٢- الجو: غائم جزئياً الى غائم مع احتمال رذاذ محلي، مغبر قليلاً

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاربعاء: طقس متقلب وغائم مع تساقط امطار متفرقة خصوصا بعد الظهر، فيما ترتفع الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٤ و٢١ درجة، بقاعا بين ٦ و١٦ درجة على ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٤ درجة فيما الرياح متقلبة معتدلة بين ٣٠ و ٥٠ كم/س، ويكون الجوّ مغبر قليلاً

الخميس: منخفض جوي يؤثر على لبنان ويتحول الطقس الى عاصف بارد وممطر بغزارة احياناً مع تساقط البرد فيما الثلوج تتساقط على ١٥٠٠متر وتتدنى مساءً الى ١١٠٠~١٢٠٠متر، تنخفض الحرارة بشكل سريع وكبير تتراوح ساحلا بين ٩ و١٦ على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و٩ درجات وبقاعاً بين صفر و١٠ درجات، الرياح جنوبية غربية قوية جدا خصوصًا شمالا ثم في الوسط سرعتها بين ٥٠ و٩٥كم/س، والجوّ مغبر قليلاً.