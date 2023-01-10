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مع تآكل القوة الشرائية لليرة.. كم سيصبح الحد الأدنى للأجور؟

منذ 7 دقائق
تآكل القوة الشرائية لليرة اللبنانية

تآكل القوة الشرائية لليرة اللبنانية

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يحاول القطاع الخاص النهوض مجددًا، متخذًا سلسلة اجراءات لضمان حقّ العاملين فيه، وبعد إقرار سلسلة من المساعدات للقطاع العام، أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أنّ اجتماع لجنة المؤشر سيكون عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الجمعة المقبل.

كما أبلغ رئيس اللجنة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وعلى جدول الأعمال ملف غلاء المعيشة والزيادات للقطاع الخاص.

شقير أكد أنّ التفاهم قد تم مع قيادة الاتحاد العمالي العام، على أن يصبح الحد الأدنى للرواتب والأجور ٤،٥ ملايين ليرة، وأن يرفع تعويض بدل النقل من ٩٠ ألف الى ١٢٥ الف ليرة، مع زيادة تصل الى ثلاثة أضعاف للمنح المدرسية والتعويضات العائلية.

تأتي هذه الزيادات في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار وتآكل القوة الشرائية لليرة اللبنانية.

    المصدر :
  • المركزية

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