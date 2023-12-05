الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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مع تأخّر رواتبهم.. موظفو مستشفى الحريري يُلوّحون بالتوقّف عن العمل

منذ 10 دقائق
مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي

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لفتت لجنة موظفي مستشفى الحريري الحكومي الجامعي، في بيان، إلى أنّه “مع بداية كل شهر تتكرر أزمة تسديد الرواتب لموظفي مستشفى الشهيد الحريري الحكومي”، وقالت: “صرنا ملزمين في كل مرة لرفع الصوت حتى نحصل على فُتات حقنا المتمثل براتب لا يكفي الموظف لعشرة أيام في أحسن الأحوال، ورغم تحملنا كموظفين لمسؤولياتنا وقيامنا بواجبنا الوظيفي والمهني والإنساني، تبادلنا اللجنة الإدارية ورئيسها والمسؤولون عن مالية المستشفى بكثير من الاستخفاف وعدم الوضوح وتكرار الأعذار لعدم دفع الرواتب”.

وأشار إلى أنّه “كان آخرها حسب الإدارة، أزمة تواقيع وعدم حضور حاكم مصرف لبنان بالوكالة إلى مكتبه ليتم صرف رواتب أكثر من 900 عامل في اكبر مؤسسة استشفائية حكومية، مع الإشارة إلى تحصيل مبلغ مهم من مستحقات المستشفى خلال شهر 11 حيث قاموا بدفع مئات آلالاف من الدولارات للموردين خلال الأيام القليلة الماضية”.

وختم البيان: “أمام هذا الواقع وفي حال عدم تسديد الرواتب غداً، نجد أنفسنا مضطرين للاعتصام والتوقف عن العمل نهار الخميس الواقع في 7 الحالي، مكررين مناشدة معالي وزير الصحة العامة للتدخل ووضع حل نهائي للأزمة المالية والادارية لمستشفى الحريري الحكومي”.

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