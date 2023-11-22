مع ترقّب هدنة غزة.. "صوت بيروت" يُواكب المشهد الميداني في جنوب لبنان

على وقع ترقّب بدء سريان هدنة غزة خلال الساعات المقبلة، وتوقّع انعكاسها على الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان، أعلن “حزب الله” في بيان، أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة”، هاجم مقاتلوه عند ‏الساعة 11:50 من مساء أمس الثلاثاء، فريق الدعم ‏اللوجستي أثناء قيامه بأعمال الصيانة لتجهيزات موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة. ‏

في وقت أفيد صباح اليوم، عن تعرّض محيط بلدات رامية وعيتا الشعب والضهيرة إلى قصف مدفعي عنيف.

وفي هذا الإطار، تابع مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبيّة، وسط الحديث عن قرب سريان الهدنة في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت استمر العدو الصهيوني في تعدياته وانتهاكه للسيادة اللبنانية واستهدافه للمدنيين والمنازل المأهولة، وبعد سقوط سبعة شهداء يوم أمس من بينهم فريق عمل صحافي تابع لقناة “الميادين”، قام العدو بقصف أطراف معظم البلدات في القطاع الغربي وصولًا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

وتجددت الاعتداءات التي استمرت وبعنف حتى الثانية من فجر اليوم وطيلة الليل الفائت، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على خلة حسن بين بلدتي مجدل زون وطيرحرفا، وكان سبقها بغارة عنيفة على جبل اللبونة محيط بلدة الناقورة، حيث استهدف سيارة قديمة متوقفة عن العمل منذ زمن بعيد في وادي حسن.

أما صباح اليوم فقد أطلق العدو الإسرائيلي عددًا من القذائف المباشرة على محيط بلدة البستان قرب بركة ريشة تبعها بتمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

وعاشت قرى القطاعين الغربي والأوسط طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي وإطلاق القنابل المضيئة في سماء المنطقة.

يذكر أن العدو الصهيوني يستمر وبشكل يومي بإطلاقه القنابل الحارقة على الأحراش المتاخمة للخط الأزرق وعلى غيرها من الأودية والجرود في القطاعين الغربي والأوسط، وذلك لقضائه على الثروة الحرجية التي فقدت لغاية الآن وبخاصة في بلدتي علما الشعب والناقورة أكثر من نصف الأشجار المعمرة المثمرة والحرجية.

أما لجهة حركة النزوح، فإنها بازدياد يومي حسب إحصاءات وحدة الكوارث التابعة لاتحاد بلديات قضاء صور، وإن هذا النزوح للسكان وازدياده يضع وحدة الكوارث أمام تحدي تأمين الاحتياجات الضرورية مع ضعف الإمكانيات.