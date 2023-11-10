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مع تصعيد مسرح المواجهات.. إطلالة مرتقبة لنصر الله غدًا

منذ 41 دقيقة
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

نداء الوطن
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في التطورات الميدانية على مسرح المواجهات بين «حزب الله» وجيش العدو الإسرائيلي، فقد عرفت الحدود الجنوبية جولة من الاشتباكات والقصف والغارات على امتداد هذه الحدود التهبت مساء أمس.

وتأتي هذه التطورات، في ظلّ ترقّب إطلالة جديدة للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بعد ظهر غد السبت.

وستكون هذه الإطلالة الثانية خلال 9 أيام لنصر الله، حيث علمت «نداء الوطن» أن أمين عام «حزب الله» سيأخذ بالاعتبار التطورات الأخيرة في الجنوب، إضافة إلى موضوع «الهدنة» المتصلة بحرب غزة.

كما سيطالب القمة العربية التي تنعقد السبت أيضًا بـ«الضغط كي توقف إسرائيل عدوانها على غزة».

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