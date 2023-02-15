مع تقلّب "الدولار".. هل يُعتمد "تطبيق" خاص لتحديد أسعار المحروقات؟

إقترح رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس على وزارة الطاقة أنّ تضع في خدمة المحطات تطبيقًا يحدد الأسعار بالليرة اللبنانيّة، إذا كان لا مجال للدفع بالدولار.

وأضاف في مؤتمر صحافي أنّ المشكلة تكمن بشراء المحروقات بالدولار، فيما يتغيّر سعر الصرف بشكل كبير بين الجدولين اللذين تصدرهما وزارة الطاقة يوميًا.

وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قد أكد للـLBCI ردًا على تحذير أصحاب المحطات بالتوجه إلى الإقفال في حال لم يسعّر البنزين بالدولار، أن الوزارة تعمل على منصة لإصدار أكثر من جدولين في اليوم، تماشيًا مع تقلب سعر الصرف، ولكن لن نتوجه إلى تسعير البنزين بالدولار، ولن نخالف القانون.

وأوضح فياض أنه بحسب قانون حماية المستهلك يجب أن تصل المادّة للمواطن بالليرة اللبنانية.