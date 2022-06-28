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مع رفع تعرفة الاتصالات... هل تتحسن الخدمة؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - يونيو - 2022 11:52 صباحًا
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في حديث الى “صوت كل لبنان” أن “التعرفة الجديدة المعتمدة من قبل “أوجيرو” و”ألفا” و”تاتش” ستبدأ مع شهر تموز المقبل، والدفع يكون في نهايته”، واعداً “بتحسن الخدمات مع رفع التعرفة”.

وعن البطاقات المسبقة الدفع وقطع الطريق على السوق السوداء، أوضح “أننا بعد أيام قليلة من أول تموز واعتبارا من الاسبوع المقبل، سيكون هناك فائض بحوالى مئة ألف في ألفا وأيضا في تاتش”.

وشرح كيفية احتساب الفاتورة، حيث تقسّم القيمة بالدولار على ثلاثة ومن ثم تضرب بسعر دولار صيرفة فتكون التسعيرة.

وذكّر بالكتاب المرسل الى وزارة الاقتصاد لملاحقة الشركات التي تتلاعب بالأسعار قبل الموعد المحدد، مستغربا تخطي الأسعار التعرفة التي تنوي الوزارة إعتمادها.

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