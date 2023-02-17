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مع "فلتان" الدولار... كم سجّل سعره مساء اليوم؟

منذ ساعة واحدة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تلاعبه، ما أدى إلى اهتزاز الأسواق.

وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم 17/2/2023، تسعيرة تتراوح ما بين 81000 و81500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 80500 و81000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أنّ الدّولار “فلتان”، ولا شيء يوقفه إلا تدخّل من قبل مصرف لبنان أو من قبل الحكومة.

عجاقة وضع، في حديث له، فرضيّتين لأسباب الارتفاع الجنونيّ للدّولار في الأيّام القليلة الماضية، “الأولى، تهريب الدّولارات من لبنان بشكل كبير، بالتّزامن مع إضراب المصارف، ما يؤدّي إلى نقص الدّولارات في السّوق، والثانية، وجود أجندات سياسيّة معيّنة ليتحرّك الشّارع بهدف تغيير موزاين القوى على الأرض بين القوى السّياسيّة”.

وأبدى عجاقة خشيته من أن يكون هناك تلاعب بسعر الصّرف لأهداف سياسيّة معيّنة، مضيفًا: “في هذه الحالة، نحن بحاجة إلى تدخّل سياسيّ للَجم ما يحصل”، سائلاً: “إذا أُوقف الصّرافون غير الشرعيّين في الأسابيع الماضية، من أين تأتي أرقام التّطبيقات”؟

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