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مع قدوم الشتاء.. تقنين قاسٍ وشح في المياه

8 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2021 10:49 صباحًا
المياه

المياه

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قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران: “اعطينا مهلة لغاية 31 كانون الاول لتسديد بدلات المياه لعام 2021 دون فرض غرامات كما رفعنا كل الغرامات على بدلات التأخير”.

واشار جبران في حديث إذاعي الى ان التقنين القاسي والشح في المياه ستتأثر به كل المناطق اللبنانية، والمؤسسة تمر بأصعب ظروف.

وكان جبران قد شدد فب وقت سابق على ضرورة عدم التلكؤ في تنفيذ المشاريع المرتبطة بالمؤسسة ولا سيما إصلاح كافة الأعطال التي تحول دون وصول المياه إلى المشتركين، مستغربًا إصرار عدد من المتعهدين الذين تتعامل معهم المؤسسة على عدم الاكتراث والإهمال شبه التام، إنطلاقًا من اعتبارهم بأن العمل مع المؤسسة لم يعد مربحًا كما كان عليه في السابق نظرًا لتراجع قيمة العملة الوطنية.

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